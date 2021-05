104 साल के फ्रीडम फाइटर एचएस डोरेस्वामी का निधन, कुछ हफ्ते पहले ही कोरोना को दी थी मात

India

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, मई 26। फ्रीडम फाइटर और समाजसेवी एचएस डोरेस्वामी का बुधवार को उनके आवास पर निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। एचएस डोरेस्वामी ने कुछ हफ्ते पहले ही कोरोना को मात दी थी। आपको बता दें कि डोरेस्वामी मई के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च (SJICSR) में भर्ती कराया गया था। एक हफ्ते के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन रिकवर होने के बाद से ही वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार को उनकी मौत हो गई।

Karnataka: Freedom fighter and activist HS Doreswamy passed away at his residence today due to a massive cardiac arrest. He was 104 and had recovered from COVID-19 a few weeks back. pic.twitter.com/uq8Syx2ZGq