मोदी सरकार- 2 के 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह ने देशवासियों को दी बधाई, गिनाए अहम फैसले

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शनिवार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बधाई दी है। शाह ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार विकास, कल्याण और सुरक्षा के लिए निरंतर कटिबद्ध है। मोदी कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखने वाले शाह ने अपनी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियां गिनाते हुए धारा 370 और तीन तलाक का जिक्र किया। शाह ने ट्वीट में लिखा, 'चाहे जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाना हो या मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्त करना या UAPA कानून को मजबूत कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह सभी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता व राष्ट्रहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं।'

उल्‍लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 100 दिनों की उपलब्धियों को एक निर्णायक सरकार के तौर पर दिखाने का फैसला किया है। दूसरी पारी में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी आज (रविवार) उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश कर रही है। इसके लिए सरकार के मंत्री अलग-अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के करीब पांच हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रैली की सुरक्षा के लिए 20 आईपीएस, 50 डीएसपी, 250 इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।

I congratulate PM @narendramodi ji and all my ministerial colleagues on the completion of the historic 100 days of Modi 2.0.

I also assure all our countrymen that Modi government will leave no stone unturned for the development, welfare and security of our nation. #MODIfied100