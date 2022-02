क्या है आंध्र प्रदेश का जिन्ना टावर का विवाद, जहां तिरंगे को लेकर गरमाई हुई है राजनीति

Hyderabad

हैदराबाद, 3 फरवरी। आंध्र प्रदेश के गुंतूर में जिन्ना टावर को तिंरगे के रंग में रंगने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल जिस जिन्ना टावर को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था उसी टावर को गुंतूर ईस्ट से वाईएसआरसी विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने तिरंगे के रंग में रंगवा दिया है। इस पर वाईएसआरसी और विपक्षी दल भाजपा आमने सामने आ गए हैं। जिन्ना टावर को तिंरंगे के रंग में रंगे जाने को भाजपा ने राष्ट्रविरोधी ताकतों की जीत बताया है।

जिन्ना टावर के नाम में कुछ भी गलत नहीं

वहीं, भाजपा की आलोचना करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मामले को तूल दे रही है। गुंतूर के मेयर और वाईएसआरसी नेता कवती मनोहर नायडू ने कहा कि टावर के नाम में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं गुंतूर ईस्ट से विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, 'जिन्ना टावर के नाम में कुछ भी गलत नहीं है। भाजपा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आलोचना कर रही है।' उन्होंने आगे कहा, 'हिंदू और मुस्लिम यहां शांतिपूर्वक रह रहे हैं। हम एक सदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। भाजपा बेवजह मामले को तूल दे रही है।'

Andhra Pradesh: YSR Congress Party to hoist Tricolour at Jinnah Tower in Guntur

Guntur East MLA Md Mustafa says,"Hindus&Muslims have been living very peacefully here. We are doing it to send a message that we all stand united. BJP was trying to rake up this issue unnecessarily." pic.twitter.com/l0Vpipo9OF