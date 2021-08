Ranjeeta Sharma : UPSC में 5 बार फेल, अब बनीं स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली देश की पहली महिला IPS

Hyderabad

oi-Vishwanath Saini

हैदराबाद 7 अगस्त। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) में भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों के प्रशिक्षण में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। वो ये है कि एसवीपीएनपीए के इतिहास में पहली बार आईपीएस एसोसिएशन का स्वार्ड ऑफ ऑनर किसी महिला पुलिस अधिकारी मिला है। यह गौरव आईपीएस रंजीता शर्मा को प्राप्त हुआ है।

Ms. Ranjeeta Sharma, also won the 1973 Batch IPS Officers Trophy for the Best All-round Lady IPS Probationer, 1958 Batch IPS Officers' Trophy for the Best Lady Outdoor Probationer & The BSF Trophy for Proficiency in Outdoor Subjects. @IPS_Association pic.twitter.com/6OhIRk5fja