राहुल गांधी का अकाउंट लॉक करने के विरोध में कांग्रेसियों का 'ट्विटर बर्ड' फ्राई, पार्सल कर ऑफिस भी भेजा

Hyderabad

oi-Love Gaur

हैदराबाद, 17 अगस्त: ट्विटर और कांग्रेस पार्टी के बीच तनाव जारी है। ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हैंडल को लॉक कर दिया था, जिसके बाद पूरी पार्टी के निशाने पर ट्विटर आ गया था। दरअसल कांग्रेस नेता ने दिल्ली में नाबालिग बच्ची से कथित रेप के बाद हत्या के मामले में उसके माता-पिता से मुलाकात की तो उनकी तस्वीर शेयर कर दी थी, जिसके बाद ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक कर दिया, हालांकि अब उनका हैंडल अनलॉक है, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कांग्रेसियों को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने के लिए 'ट्विटर बर्ड' को तलते हुए देखा जा सकता हैं। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के खिलाफ माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट की कार्रवाई का विरोध करने के लिए 'ट्विटर बर्ड' के साथ एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया।

वीडियो में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद जीवी हर्ष कुमार के बेटे जीवी श्री राज 'ट्विटर डिश' बनाते दिख रहे हैं। साथ ही उनको कहते हुए सुना जा सकता हैं कि ट्विटर तुमने राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक करके गलती की है। इसलिए हम इसे (ट्विटर बर्ड) भूनकर गुरुग्राम और दिल्ली में आपके ऑफिस भेज रहे हैं। बता दें कि उन्होंने इस 'ट्विटर बर्ड' को पार्सल भी किया है। साथ ही कहा कि ट्विटर, हमें आशा है कि आप अपनी डिश का मजा भी लेंगे।

#WATCH | Andhra Pradesh: GV Sri Raj, a Congress leader & son of former MP, GV Harsha Kumar, cooks "Twitter dish" and says he is sending it to the Headquarters of Twitter India, in protest against the action taken by the social media platform against Rahul Gandhi's account. pic.twitter.com/1vB3gRisKG