हिमाचल में बागियों ने इन 12 सीटों पर कांग्रेस-बीजेपी दोनों का ही खेल बिगाड़ा

हिमाचल में भाजपा के तीन बागी चुनाव जीत गए और पांच सीटों पर उनके चलते पार्टी को कांग्रेस ने हरा दिया। जबकि, 4 सीटों पर कांग्रेस के बागियों की वजह से बीजेपी को जीत मिली। बागियों ने कुल 12 सीटों पर चुनावी गणित बिगाड़ दिया।

Himachal Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हिमाचल प्रदेश में इस बार बागी उम्मीदवारों ने खेल नहीं बिगाड़ा होता तो अंतिम नतीजों की तस्वीर कुछ अलग होती। यह बात अब चुनाव आयोग से जारी आंकड़े बता रहे हैं। हिमाचल की 68 सीटों में से कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस या बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को मिले वोट, दोनों दलों में से किसी भी पार्टी की जीत या हार के अंतर से ज्यादा है। इस बार राज्य में कम से कम 28 बागी नेताओं ने टिकट कटने के बाद अपने-अपने दलों को ठेंगा दिखाकर खुद ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। हालांकि, कामयाबी सिर्फ 3 को मिली। बाकी ने बस यही किया- हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे!

English summary

Himachal Election results:A total of 28 rebels from Congress and BJP contested the elections. Only 3 of them have won and the rest 12 have played a role in defeating both the parties