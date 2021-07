कोरोना नियमों की अनदेखी पर्यटकों को पड़ सकती है भारी, कुल्लू में जुर्माने के तौर पर वसूले गए 3 लाख रुपए

Himachal Pradesh

oi-Akarsh Shukla

कुल्लू, 08 जुलाई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाए अभी महीना भी नहीं गुजरा कि लोग लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद फिर से कोविड की तीसरी लहर को निमंत्रण दे रहे हैं। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग भारी संख्या में पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल्लू-मनाली, शिमला समेत कई इलाकों से सोशल मीडिया पर चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। प्रतिबंधों में छूट के बाद ठंडे इलाकों में भारतीय पर्यटक बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे है, इस दौरान ना ही उनके मुंह पर मास्क नजर आ रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।

इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटकों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। गुरुवार को शहर के एसपी गुरुदेव शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ पर्यटकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही जो नियमों की अनदेखी करता पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुदेव शर्मा ने कहा, मास्क नहीं पहनने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना या 8 दिन जेल की सजा हो सकती है। हमने पिछले 7-8 दिनों में 300 से अधिक चालान दर्ज किए हैं और 3 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए हैं।

We have initiated this drive to make the tourists aware. Those not wearing masks can be punished with Rs 5,000 in fine or 8 days in jail. We have recorded over 300 challans in the last 7-8 days and have recovered Rs 3 lakh: Gurudev Sharma, SP Kullu.