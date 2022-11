हिमाचल प्रदेश की 42 सीटों पर महिला मतदाताओं ने वोटिंग में पुरुषों को पछाड़ा, नतीजों पर पड़ेगा क्या असर ?

Himachal Pradesh

Himachal Pradesh election result: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार वोटों की गिनती के दौरान बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि करीब दो-तिहाई सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। भारतीय चुनावों में आमतौर पर यह ट्रेंड रहा है कि महिला वोटर किसी भावनात्मक मुद्दे पर ज्यादा वोटिंग करती हैं। लेकिन, इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने किस पार्टी को वोट दिया है, इसका अनुमान लगाना फिलहाल कठिन है। वैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दावेदार दलों ने महिलाओं के समर्थन मिलने के दावे किए हैं। नतीजे तो 8 दिसंबर को ही आएंगे।

Himachal Pradesh:In 42 seats in Himachal Pradesh, women have voted more than men. Due to this, the election result can be astonishing in many seats