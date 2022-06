अग्निपथ स्कीम: पलवल में डीसी ऑफिस पर पथराव, आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग

Haryana

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 15 जून: केंद्र सरकार की ओर से सेना में चार साल की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का देशभर में भारी विरोध हो रहा है। हरियाणा में इस स्कीम के विरोध में कई शहरों में हिंसा हुई है। पलवल जिले में प्रदर्शनकारी युवाओं ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को घेर लिया और पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। युवा प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाइवे-19 पर जाम भी लगा दिया। पलवल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग भी की है।

हरियाणा के रोहतक जिले में सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से आहत एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक ने पीजी होस्टल के रूम में फंदा लगा कर जान दे दी. मृतक की पहचान सचिन निवासी लिजवाना जिला जींद के रूप में हुई ।

#WATCH | Haryana: Police personnel deployed at DC residence in Palwal resorted to aerial firing to warn protesters who were pelting stones at the residence amid their protest against #Agnipath scheme. They were protesting nearby; some Policemen injured, Police vehicles vandalised pic.twitter.com/Bfcb0IZsi8