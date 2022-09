खट्टर सरकार ने मानी किसानों की मांग, 1 अक्टूबर से खरीदेगी धान, खरीदी की लिमिट भी बढ़ाई

Haryana

oi-Neeraj Kumar Yadav

चंड़ीगढ़, 24 सितंबर। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसान 21 घंटे से कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे-44 पर डटे हुए थे, जिसकी वजह से हाइवे पर लंबा जाम लग गया था। लोगों को हो रही दिक्कतों की वजह से मामले में पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तलब किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने किसानों की बात मांन ली है। ऐसे में कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे-44 पर डटे किसान अब हट रहे हैं। मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द हाइवे जाम से मुक्त कराया जाए, ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

आधी रात को हुई सुनवाई

मामले में आधी रात को हुई सुनवाई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को स्थिति को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अदालत ने राज्य को कानून व्यवस्था को और बिगड़ने से रोकने का निर्देश देते हुए सावधानी बरतने की भी सलाह दी थी। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा था कि बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए और वह भी तब तक जब तक प्रशासन के पास कोई दूसरा रास्ता न हो।

#UPDATE | Haryana: We had talks with the district administration & they've ensured that paddy procurement will start immediately. As our demands have been met, we have decided to lift the blockade on the road: Gurnam Singh Chaduni, President, Bhartiya Kisan Union (Haryana) https://t.co/TbMjAzJvFJ