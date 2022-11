हरियाणा सरपंच चुनाव: दूसरे चरण का मतदान जारी, रोहतक में दिखी मतदाताओं की भीड़

Haryana

oi-Love Gaur

Haryana Sarpanch Election: हरियाणा में दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में पंच-सरपंच के लिए मतदान जारी है। 9 जिलों के 57 ब्लॉक में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में वोटिंग बूथ पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। आज 57 ब्लॉक में 2683 सरपंचों और 25655 पंच पदों की किस्मत मतपेटी में कैद होगी। मतदान सुबह शाम छह बजे से शुरू हो चुका है।

रोहतक में 142 पंचायतों के सरपंच चुनाव के दूसरे चरण के लिए पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।रोहतक में सरपंच पद के लिए 836 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंच पद के लिए 1837 पद हैं। जिनमें से 1192 लोगों को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। अब मैदान में बचे 592 पदों के लिए 2498 उम्मीदवार मैदान में हैं।

Haryana | Voting underway for the second phase of Sarpanch election for 142 panchayats in Rohtak

"I am 100 years old & I have come here to vote," says an elderly woman voter

"I will vote for the one who works for us," says a 90-year-old woman voter pic.twitter.com/ZPGodHz9fI