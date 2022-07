Haryana DSP: गृहमंत्री अनिल विज और ADG अलग-अलग बातें क्यों बोल रहे हैं ?

Haryana

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नूंह, 19 जुलाई: हरियाणा में खनन माफिया कितने बेखौफ हैं, उसका आज प्रमाण मिल गया। चार महीने बाद रिटायर हो रहे एक पुलिस अफसर ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की तो उसे खनन माफिया ने डंपर से कुचल डाला। हरियाणा के जिस नूंह जिले में यह वारदात हुई है, वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। इस घटना ने ना सिर्फ राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया है, बल्कि खनन माफिया के पूरे देश में बेखौफ होने का एक और सबूत पेश किया है। क्योंकि, दूसरे राज्यों में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें खनन माफियाओं ने पुलिस अफसरों को कुचलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। लेकिन, दिक्कत ये है कि इतने गंभीर मामले पर भी हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी और राज्य के गृहमंत्री के बयानों में तालमेल की कमी नजर आ रही है।

There is a contradiction in the statements of ADG of Police and State Home Minister Anil Vij in the case of crushing DSP Surendra Singh of Nuh's Tawadu in Haryana with a dumper