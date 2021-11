BJP सांसद ने किसानों को बताया था 'बेरोजगार दारूबाज', गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़ी कार

Haryana

रोहतक, 05 नवंबर: हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में विश्वकर्मा धर्मशाला का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही किसानों को इस बात की भनक लगी, वे वहां पहुंचकर बीजेपी के सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों के एक समूह ने हरियाणा के हिसार जिले में बीजेपी सांसद को काल झंडे दिखाए इस दौरान, किसानों और पुलिस के बीच झड़प में बीजेपी सांसद की कार का शीशा भी टूट गया।

दरअसल सांसद रामचंद्र जांगड़ा हिसार के नारनौंद में जांगड़ा धर्मशाला की नींव रखने के लिए पहुंचे थे। जहां किसान बड़ी संख्या में विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगाकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए थे। हालांकि, किसानों की संख्या ज्यादा होने के चलते पुलिस उन पर कंट्रोल नहीं कर सकी।

सांसद का विरोध करने के लिए किसान काले झंडों के साथ मौके पर पहुंच और जिस गली से राज्यसभा सांसद को जाना है उस गली में ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया। पुलिस दूसरे रास्ते से सांसद को कार्यक्रम स्थल तक लाई। इसके बाद किसानों ने सांसद का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठियां चलानी शुरू कर दी।

