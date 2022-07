DSP सुरेंद्र मांजू के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, CM ने सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया

Haryana

oi-Vijay

नूंह। हरियाणा के तावडू में खनन माफिया द्वारा डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। इस घटना के 4 घंटे के भीतर एनकाउंटर शुरू हो गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई गांवों को घेर लिया। वहीं, अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि, इस हत्याकांड के दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि, 'बहादुर सुरेंद्र सिंह के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा।'

It's a very unfortunate incident. I condemn it. A govt job and compensation of Rs 1 crore will be given to his family. The dumper (vehicle) has been identified & the accused will be arrested soon. Strict punishment will be given: Haryana CM Manohar Lal Khattar on Nuh incident pic.twitter.com/EQr52c42rr