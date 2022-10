हरियाणा के यमुनानगर में दहन के बाद लोगों पर जा गिरा रावण का पुतला, कई लोग गंभीर रूप से घायल

Haryana

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, अक्टूबर 05। दशहरे के मौके पर देशभर पर असत्य पर सत्य की जीत के रूप में रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में भी रावण का पुतला दहन किया गया, लेकिन इस मौके पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल, एक पार्क में रावण दहन के बाद रावण का पुतला लोगों की भीड़ पर जा गिरा। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी है। हालांकि अभी इस घटना से संबंधित अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

#WATCH | Haryana: A major accident was averted during Ravan Dahan in Yamunanagar where the effigy of Ravana fell on the people gathered. Some people were injured. Further details awaited pic.twitter.com/ISk8k1YWkH