जातिगत हिंसा से मिले घाव पर मरहम लगाने ग्वालियर पहुंचे सीएम और सिंधिया

Gwalior

oi-Hemant Sharma

ग्वालियर, 22 मई। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के ठीक पहले जातिगत हिंसा से घायल हुए ग्वालियर चंबल अंचल के दलित और सामान्य वर्ग के घाव पर मरहम लगाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां दोनों ही वर्ग के लोगो से सीएम और सिंधिया ने मुलाकात की और दोनो ही वर्ग के बीच के वैमनस्यता को दूर करने के लिए प्रयास किए।

English summary

before the elections cm shivraj singh did an exercise to end the animosity between the dalit and the general class