Statue of unity: कोरोनाकाल में भी 50 लाख से ज्यादा लोग देखने आए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा

Gujarat

oi-Vijay

केवडिया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" इन दिनों पर्यटकों के​ लिए खुली हुई है। कोरोनाकाल में सरकार ने यहां पर्यटकों के आने पर रोक लगाई थी, बीते 8 जून को पाबंदियां हटा ली गईं। हालांकि, महामारी के बावजूद इस साल भी इस प्रतिमा को लाखों लोग देखने पहुंचे। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट के मुताबिक, इस वर्ष मार्च महीने तक यहां पर 50 लाख पर्यटक आ चुके थे। इस प्रतिमा को चीन की अगुवाई वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ/SCO) के 8 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। इससे भी बड़ी खुश की बात यह है कि यहां अब बस-रेल और विमान के जरिए पहुंचा जा सकता है।

English summary

The world's tallest Statue of Unity is open for tourists, More than 50 lakhs tourists visit here during covid period in the year