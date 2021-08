ASI के 23 साल के बेटे ने चिट्ठी में लिखा- "मैं तालाब में कूदने जा रहा हूं, मम्मी का ख्याल रखना"

Gujarat

oi-Vijay

वडोदरा। गुजरात में पुलिस विभाग के वडोदरा स्थित एमटी वर्कशॉप में तैनात एक एएसआई के बेटे ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार के दिन वह आत्महत्या करने के इरादे से घर से निकला था और एक चिट्‌ठी लिखकर छोड़ गया था। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि, "मैं उंडेरा तालाब में कूदने जा रहा हूं। मेरी मम्मी को संभालना।" उसके बाद फिर लौटकर नहीं ​आया।

परिजनों ने उसे तलाशा। बाद में पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी। दूसरे दिन बुधवार को उंडेगरा गांव के तालाब से उसकी लाश मिली। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। युवक की पहचान 23 वर्षीय नीरज पवार के तौर पर हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि, उसके पिता एएसआई लक्ष्मीनाथ पवार हैं। बेटे नीरज पवार ने आखिर क्यों आत्महत्या की, इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि, नीरज ने उंडेगरा गांव के तालाब में मंगलवार के दिन छलांग लगाई थी। इस घटना के बाद देर रात तक गहरे पानी में उसकी तलाश की गई लेकिन सुराग नहीं लगा था। उसके बाद दूसरे दिन फिर उसे खोजा जाने लगा। तब कर्मचारियों को तालब से उसकी लाश बरामद हुई।

अपना अफेयर छिपाने के लिए महिला ने नाबालिग बेटे को मार डाला, देवर समेत गिरफ्तार

इधर, टंकी में गिरे डंपर चालक की मौत

गुजरात में ही डूबने के चलते एक और शख्स ने जान गंवा दी। अहमदाबाद से कुछ दूर निर्णयनगर गरनाला के पास स्थित पुरानी त्रिपदा स्कूल कैंपस में जहां डिमोलेशन की कार्रवाई चल रही थी। वहीं पर एक डम्पर कचरा भरने के लिए आया था। वहां एक अंडरग्राउंड टंकी थी, रात के अंधेरे में डम्पर चालक उसी टंकी में गिर पड़ा। सुबह तक डम्पर चालक दिखाई नहीं दिया। तब फायरब्रिगेड और पुलिस की टीम द्वारा उसकी खोजबीन शुरू की गई। फिर डम्पर चालक की लाश टंकी से बाहर निकाली गई। मृतक की पहचान भंवरलाल वंजारा के तौर पर हुई। पुलिस ने इस मामले में अकस्मात का केस दर्ज किया। वहीं, जेसीबी ड्राइवर मोहब्बत ने बताया कि, रात के समय डम्पर लेकर ड्राइवर गया था, जिसे रात को 3.30 बजे देखा गया था। यह वही ड्राइवर था।

Mumbai Police का ये कर्मचारी अपने dance moves से Social Media का बना Star | वनइंडिया हिंदी

English summary

The 23-year-old son of the gujarat police ASI, wrote letter- "I am going to jump in the pond, please take care of my mother"