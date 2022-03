गुजरात: पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ 2022 का किया शुभारंभ, 2 साल बाद हो रहा आयोजन

Gujarat

oi-Love Gaur

अहमदाबाद, 12 मार्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, 'मैं गुजरात सरकार को विशेष रूप से सीएम भूपेंद्रभाई पटेल को भी इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूं। कोरोना के कारण 2 साल तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रहा, लेकिन सीएम ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया, उसने युवाओं में एक नया जोश भर दिया है।'

खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ हमें बता रही है कि आप सब आसमान छूने को तैयार हैं। कोविड की वजह से हम खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं कर पाए। 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ 2010 में शुरू हुए खेल महाकुंभ में आज 36 सामान्य खेल और 26 पैरा खेल शामिल हैं।

पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे सामने युवा जोश का ये सागर, ये उमंग साफ बता रही हैं कि गुजरात का नौजवान आसमान छूने के लिए तैयार हैं। ये ना केवल खेलों का महाकुंभ है बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। मैं आप सभी युवाओं को 11वें खेल महाकुंभ के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने आगे कहा, 'मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मैंने अपने कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरूआत की थी। आज मैं कह सकता हूं कि जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वो वट वृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज वट वृक्ष का आकार लेता हुआ देख रहा हूं।'

The crowd is telling us that you all are ready to touch the sky. Due to #COVID19, we were not able to organize Khel Mahakumbh. Started in 2010 with 16 sports & 13 lakh participants, Khel Mahakumbh increased to 36 general sports & 26 para sports in 2019: Prime Minister Modi pic.twitter.com/kQAaUYpubR