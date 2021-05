Nasal aspergillosis:गुजरात में सामने आया 'बहुरूपिया' फंगस, तेजी से फैलता है

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वडोदरा, 27 मई: गुजरात में एक नया फंगल इंफेक्शन तेजी से फैल रहा है। वडोदरा में नेजल एस्परगिलोसिस के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस फंगस को ब्लैक,व्हाइट या येलो फंगस की तरह से पहचाना मुश्किल है, क्योंकि इसके अनेकों रंग हो सकते हैं। यह इंफेक्शन भी कोविड मरीजों या इस बीमारी से ठीक हुए लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए शुरू में ही इसकी जांच करके इलाज शुरू करना जरूरी है। वडोदरा के एक अस्पताल में ही अभी तक इसके 8 मरीज सामने आ चुके हैं। इस बहुत ही रेयर इंफेक्शन कहा जा रहा है।

English summary

There have been many cases of fungal infection nasal aspergillosis in the sinus in the government hospital of Vadodara in Gujarat, it can be of many colors