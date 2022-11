गुजरात चुनाव 2022: सूरत की लिंबायत विधानसभा सीट से क्यों लड़ रहे 30 मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवार ?

Gujarat

गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें सूरत की लिंबायत सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 2017 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार इस सीट पर चुनाव लड़ने वालों की संख्या निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवारों की वजह से अधिक है। क्योंकि, यहां पर अधिकतर मुसलमान प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सूरत में एक और सीट है। सूरत पूर्वी, वहां भी मुस्लिम निर्दलीय उम्मदवारों की संख्या राज्य में लिंबायत के बाद सबसे अधिक है।

Gujarat Election 2022:A large number of Muslims are contesting as independents in the two constituencies Limbayat and Surat East in Gujarat's Surat. Congress accuses BJP of conspiracy to divide votes