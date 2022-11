गुजरात चुनाव में बीजेपी को सता रहा है बागियों का डर, इन सीटों को लेकर बढ़ गई है चिंता

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार अबतक मोटे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना ही दिख रही है। हालांकि, आम आदमी पार्टी कितना असर दिखा पाएगी, इसका पूरा अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। यह भी पता नहीं कि वह जितने वोट काटेगी, उसमें नुकसान बीजेपी को ज्यादा होगा या फिर कांग्रेस को ? लेकिन, इतना तय है कि सत्ताधारी दल को कई सीटों पर अपने बागियों से ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि, बागी उम्मीदवारों को जितने भी वोट मिलेंगे, वह भाजपा के ही वोट होंगे। बड़ी बात ये है कि बागियों की तादाद कम भी नहीं है।

English summary

Gujarat elections:Leaders within the BJP are worried about the rebel candidates. There is more problem in those seats, where the party won with less votes last time