गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को 'रावण' कहने का मतलब क्या है ? इन वोटरों के मिजाज को परख लीजिए

गुजरात में पीएम मोदी का नाम आज गुजराती अस्मिता से जुड़ा हुआ लगता है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा उत्साहित है। यह बात जमीन पर भी नजर आती है।

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat assembly elections 2022: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके भाजपा समर्थकों को कहीं उकसा तो नहीं दिया है ? क्योंकि, अभी तक भाजपा के अंदरूनी सूत्र बता रहे थे कि उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं विपक्ष को कमजोर देखकर सत्ताधारी दल के समर्थक वोटर बूथों तक आने में ही ढिलाई ना कर दें। उनके बीच में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुए 'फील गुड' वाले फैक्टर के असर की भी दबी-जुबान चर्चा होने लगी थी। लेकिन, खड़गे की टिप्पणी का असर क्या हो सकता है, वह कुछ गुजराती वोटरों की भावनाओं को देखकर समझा जा सकता है, जिसे हवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है।

English summary

By comparing PM Modi with Ravana, Congress President Mallikarjun Kharge has given a huge opportunity to BJP. Because, for Gujaratis Modiji is the symbol of their identity