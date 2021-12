परिवार में 12 लोग, लेकिन मिला सिर्फ 1 वोट वो भी खुद का, चुनाव हारने पर खूब रोया प्रत्याशी

Gujarat

oi-Vijay

अमहदाबाद। गुजरात में हुए ग्राम पंचायत चुनाव-2021 के परिणाम ने कई प्रत्याशियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक ग्राम पंचायत तो ऐसी है, जहां चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपने परिवार के लोगों का भी वोट नहीं मिला। उसके परिवार में 12 लोग थे, लेकिन उसे सिर्फ एक वोट मिला, वह भी खुद का। इस हार के बाद वह रोने लगा। वहीं, इस घटना के वक्त मौजूद लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं।

English summary

gujarat election result 2021: 12 people in the family, but got only 1 vote that is too himself; the Gram Panchayat elections-2021