Gujarat Election 2022: पीएम मोदी से क्यों खुश हैं सोमनाथ की महिला वोटर ? जानिए

Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की महिला वोटरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबर्दस्त उत्साह देखा जा रहा है। उनका मानना है कि आज गुजरात में महिलाएं खुद को शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही क्षेत्र में खुद को सुरक्षित मानती हैं तो इसका कारण प्रधानमंत्री मोदी हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी मिली हैं, जो वैसे तो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, लेकिन गुजरात में रहती हैं। उनका कहना है कि शिक्षा,नारी सुरक्षा या विकास किसी भी मुद्दे पर गुजरात की बंगाल के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। जहां, बंगाल महिलाओं के लिए काफी असुरक्षित है, वहीं गुजरात में महिलाएं पूरी आजादी के साथ रात में भी बेखौफ घर के बाहर निकल सकती हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी आज सौराष्ट्र क्षेत्र में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे हैं।

English summary

Gujarat Election 2022:Women of Saurashtra region of Gujarat are excited about PM Modi's program. They believe that the safety of women in Gujarat was ensured because of him