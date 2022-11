गुजरात चुनाव में Shraddha Walker का मुद्दा उठाने से बीजेपी को क्या फायदा ? जानिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Shraddha Walker murder case in Gujarat Election: दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर हत्याकांड की वजह से पूरा देश हिला हुआ है। सवाल है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि जिससे प्यार के दावे करके उसके साथ रह रहा हो, उसकी ही हत्या करके शव के टुकड़े-टुकड़ कर दे और उसे महीनों तक फ्रिज में छिपाकर रख रहे। लेकिन, गुजरात में यह चुनावी मुद्दा बना हुआ है। सत्ताधारी बीजेपी के नेता इस मुद्दे को रैलियों में उठा रहे हैं। इस घटना को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं पर चुप्पी साधने के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल, भाजपा को ऐसा करके गुजरात के चुनावों में फायदा मिलने की उम्मीद दिख रही है।

English summary

Gujarat Election 2022:Big leaders of BJP are raising the issue of Shraddha Walker. The ruling party is adopting a big strategy to corner the Congress on the politics of appeasement