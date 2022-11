Gujarat Election 2022: क्या गुजरात में अब बीजेपी के लिए सिर्फ हिंदुत्व नहीं, जाति कार्ड भी है जरूरी ?

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात चुनाव में इस बार राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है। यह बात चुनाव-पूर्व हुए कुछ सर्वेक्षणों के अनुमानों से भी लग रहा है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए हिंदुत्व के प्रयोगशाला माने जाने वाले राज्य में इस बार जातिगत समीकरणों को बहुत ज्यादा तबज्जो दे रही है। हालांकि, हिंदुत्व का मुद्दा उसके लिए अभी भी बहुत जरूरी है और बाकी का नफा-नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा करने की सोच रही है।

English summary

Gujarat Election 2022:This time the BJP has laid more emphasis on caste equations. Hindutva seems to be second on his agenda. Perhaps the strategy has changed because of the Aam Aadmi Party