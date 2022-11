Gujarat Election: गुजरात की शहरी सीटों पर बीजेपी की स्थिति क्या है ? AAP और ओवैसी ने कितना बदला समीकरण

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात ही नहीं, देशभर में शहरी चुनाव क्षेत्रों में भाजपा आमतौर पर दबदबा बनाने में सफल रहती है। बीजेपी जब से चुनावी राजनीति में सक्रिय हुई है यह तभी से परंपरागत तौर पर देखा जा सकता है। जाहिर है कि गुजरात को तो विपक्षी आरएसएस और भाजपा का प्रयोगशाला कहकर बुलाते हैं तो यहां की शहरी सीटों पर उसका प्रभाव रहना स्वाभाविक है। लेकिन, गुजरात में इस बार प्रदेश की चुनावी राजनीति के दो-दो नए खिलाड़ी गंभीरता के साथ मैदान में उतरे हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है और दूसरी है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। अनुमान है कि ये दोनों ही दल शहरी चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं।

Gujarat Election 2022:The BJP has so far dominated the 44 urban seats in Gujarat. This time the party has more hope. Aam Aadmi Party and Congress believe in their election promises