गुजरात चुनाव में 2007 की जीत का वह रिकॉर्ड, जिसे 2022 में तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात में 2007 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें दो प्रत्याशियों ने जीत का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे तोड़ पाना आज लगभग नाममुकिन लगता है। उन दोनों में से एक रिकॉर्ड देश के गृहमंत्री अमित शाह के नाम है। तब वे गुजरात विधानसभा की सरखेज सीट से दो लाख तीस हजार से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे और विधानसभा चुनाव में यह अंतर बहुत ही विशाल है। अमित शाह तब गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में भी गृहमंत्री ही हुआ करते थे। लेकिन, अगर 2007 में कोई प्रत्याशी इतने ज्यादा वोटों से जीत सकता था तो आज क्यों नहीं ? यह सवाल महत्वपूर्ण है।

English summary

Gujarat Election 2022:In the 2007 elections in Gujarat, Amit Shah and BJP's Narottam Patel won with a huge margin. Today the number of voters has decreased by that margin of victory