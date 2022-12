गुजरात BJP विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को नामित किया अगला सीएम, सोमवार को पीएम की मौजूदगी में लेंगे शपथ

भाजपा सांसदों की बैठक में एक बार फिर भूपेंन्‍द्र पटेल को मुख्‍यमंत्री पद के लिए नामांकित किया है। पटेल सोमवार को मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को मिली शानदार जीत के बाद मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने पद से इस्‍तीफा दिया था। जिसके बाद गुजरात बीजेपी विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को अगले सीएम के लिए नामित किया है। 12 दिसंबर (सोमवार) को भूपेंद्र पटेल मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहेंगे।

शनिवार को भाजपा बैठक में एक बार फिर पटेल को मुख्‍यमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया। पटेल का नाम कानू देसाई द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सोमवार को उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

बता दें भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक भारी जीत हासिल की है। सीटों के मामले में भाजपा ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गुजरात राज्‍य की 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटों पर जीत हासिल कर एक रिकार्ड बनाया है। याद रहे रिकॉर्ड 1985 में 149 सीटों के लिए था जब माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधानसभा जीती थी। इतना ही नहीं मोदी जब गुजरात के मुख्‍यमंत्री बने थे तब भी इतनी अधिक सीटों पर भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी।

