Gujarat Election Results 2022: मुस्लिम बहुल इलाकों में BJP का क्या है हाल, 80% से ज्यादा वोट कहां मिल रहे ?

गुजरात विधानसभा चुनावों के अबतक के रुझानों में कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिल रही है। दरियापुर और वेजलपुर ऐसी ही सीटें हैं, जहां पार्टी को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है।

Gujarat Assembly Election 2022 Results (गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम) Hindi News: गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम लगातार जारी है। रुझानों से लगता है कि बीजेपी इस बार अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने ही जा रहा है। उसे गुजरात में अबतक हुए सारे विधानसभा चुनावों से भी सबसे अधिक सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वोट शेयर के मामले भी भाजपा अपने सभी विरोधियों पर दबदबा बना चुकी है और उसे 53 फीसदी से भी ज्यादा वोट मिलते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी 12 फीसदी से अधिक वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को थोड़ा नुकसान नजर आ रहा है और वह 26 फीसदी से कुछ ज्यादा वोट ले पा रही है। हालांकि, ये सारे अभी रुझान हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसा चल रहा है।

दरियापुर में भाजपा का शानदार प्रदर्शन

गुजरात में अहमदाबाद की दरियापुर सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। यहां 46 फीसदी से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। सात में से पांच उम्मीदवार मुसलमान हैं। यहां के रुझान में बीजेपी उम्मीदवार कौशिकभाई सुखलाल जैन को 57 फीसदी से भी अधिक वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी गयासुद्दीन हबीबुद्दीन शेख को 36 फीसदी से थोड़ा ज्यादा वोट मिल रहा है। 2017 में कांग्रेस के सीटिंग विधायक शेख 5 हजार से कम वोटों से जीते थे।

जमालपुर-खड़िया में पिछड़ी बीजेपी

लेकिन, जमालपुर-खड़िया में मुसलमान वोटर बहुसंख्यक हैं। यहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला काफी आगे चल रहे हैं। वह लगभग 65 फीसदी वोटों से आगे हैं, जबकि बीजेपी के भूषण अशोक भट्ट को 15 फीसदी से कम वोट मिलते नजर आ रहे हैं। यहां पर AIMIM के सबीरभाई काबलीवाला अंतिम समाचार मिलने तक 15 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल कर रहे थे।

वेजलपुर में भाजपा को 80 फीसदी से ज्यादा वोट

अहमदाबाद की ही वेजलपुर सीट पर भी मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहां 15 में से 9 उम्मीदवार मुसलमान हैं। यहां पर अंतिम समाचार मिलने तक भाजपा के अमित ठक्कर को 80 फीसदी से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे थे। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के राजेंद्र पटेल चल रहे थे, जिन्हें 10 फीसदी से कम वोट आ रहे थे।

बापूनगर और सूरत पूर्व में रुझान

इसी तरह अहमदाबाद की ही बापूनगर सीट पर 28% मुसलमान वोटर हैं, जहां भाजपा के दिनेश सिंह राजेंद्रसिंह कुशवाहा को 60 फीसदी से अधिक और कांग्रेस के हिम्मत सिंह पटेल करीब 28 फीसदी वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं सूरत पूर्व सीट पर करीब 22% मुस्लिम वोटर हैं। यहां के 14 में से 12 उम्मीदवार मुसलमान हैं। यहां पर भाजपा के अरविंद शांतिलाल राणा और कांग्रेस के असलम फिरोजभाई साइकिल वाला में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि, खबर अपडेट होने तक बीजेपी आगे थी।

यह खबर अपडेट हो रही है और सारे आंकड़े रुझानों के मुताबिक बताए जा रहे हैं, अंतिम परिणाम इससे काफी उलट भी हो सकता है।

