'जिस EVM पर सवाल उठाए, पता चला उसी में जीत गए', पक्षपात के कांग्रेस के आरोपों पर EC ने दिया जवाब

Gujarat

oi-Neeraj Kumar Yadav

चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके मुताबिक यहां पर वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी। जबकि रिजल्ट हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस की तरफ से आयोग पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाया गया था। इसको लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें गांधी जी के तीन बंदर भी बने थे। कांग्रेस के इस ट्वीट को आयोग पर तंज के रूप में देखा जा रहा था। जिसको लेकर अब आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है।

On allegations of delaying polling dates due to the PM's visit to Gujarat, CEC Rajiv Kumar said, "Recently a very tragic incident occurred there (#MorbiBridgeCollapse)- one of the reasons why we delayed. Also, there was state mourning in the state yesterday; so multiple factors." pic.twitter.com/kToPI6gEnt