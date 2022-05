पहली बार: विधानसभा में 182 विधायकों की जगह बैठेंगे बच्चे, CM और एक नेता विपक्ष भी बनेगा

Gujarat

oi-Vijay

गांधीनगर। यहां विधानसभा परिसर में तब इतिहास रचेगा, जब 182 विधायकों की जगह स्टूडेंट्स बैठे नजर आएंगे। इन स्टूडेंट्स में से एक सीएम और दूसरा नेता विपक्ष के रूप में होगा। वहीं, एक स्टूडेंट अध्यक्ष होगा और शेष 179 स्टूडेंट्स बतौर विधायक सत्र के दौरान सवाल-जवाब करेंगे। ऐसा आज तक किसी विधानसभा में नहीं हुआ। पहली बार गुजरात में होगा।

English summary

For the first time: Students will sit in gujarat assembly As of 182 MLA, CM and one leader of opposition will be formed also, Gujarat's first woman speaker will create history