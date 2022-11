Gujarat Election: गुजरात में मंगलवार को थम जाएगा पहले चरण का प्रचार, मतदान से पहले पूरी डिटेल देखिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat election first phase 2022: गुजरात में मंगलवार शाम को पहले चरण के लिए प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा। वोटिंग गुरुवार यानि एक दिसंबर को होगी। पहले दौर में राज्य में कुल 89 सीटों पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसमें कुल 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। पहले चरण में 19 जिलों की विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार राज्य में मुख्य तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने काफी जोरदार प्रचार किया है। कुछ सीटों पर एआईएमआईएम की वजह से मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। बहरहाल पहले चरण में किस इलाके में चुनाव हो रहा है और इस दौर में क्या चीजें अहम हैं, उसकी डिटेल देख लेते हैं।

English summary

Gujarat Election 2022:Campaigning for the first phase of 89 out of 182 seats in Gujarat will end on Tuesday evening. On December 1, voters will decide the fate of a total of 788 candidates