अहमदाबाद। आम आदमी पार्टी की चीफ व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात आए। यहां उन्‍होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया और दिल्ली के डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया की तारीफों के पुल बांधे। केजरीवाल ने कहा कि, सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों में वो सुधार किए हैं, वो अन्य पार्टियां 70 वर्षों में नहीं कर सकीं। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए।'

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, 'बेहतर कामों के लिए पूरे देश की शिक्षा प्रणाली मनीष सिसोदिया जी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने (भाजपा सरकार ने ) उन पर सीबीआई की छापेमारी करवाई।'

केजरीवाल ने कहा कि, सिसोदिया जी के बेहतर काम की दुनियाभर में प्रशंसा हुई है..न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स तक ने उनकी तस्‍वीर सहित खबर छापी। हमारे यहां बच्‍चों को मुफ्त शिक्षा व आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसा हम गुजरात में भी कर सकते हैं।

केजरीवाल गुजरात में बोले, 'आज हम गारंटी दे रहे हैं कि हम सभी गुजरातियों को मुफ्त और सर्वोत्तम स्वास्थ्य उपचार प्रदान करेंगे। मोहल्ला क्लीनिक की तरह शहरों और गांवों में भी स्वास्थ्य क्लीनिक खोले जाएंगे। हम सरकारी अस्पतालों में सुधार करेंगे और जरूरत पड़ने पर यहां नए सरकारी अस्पताल भी खोले जाएंगे।'

इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया के गुजरात दौरे के बारे में जानकारी दी। 'आप' के नेताओं ने बताया कि, दोनों 22 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे हिम्मतनगर में टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करेंगे। आज यही हुआ, केजरीवाल ने संबोधन दिया है।

