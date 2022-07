सावन 2022 : सावन का पहला सोमवार आज,शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

Gorakhpur

oi-Punitkumar Srivastava

गोरखपुर,18 जुलाई: आज सावन का पहला सोमवार है। सावन माह में इसका विशेष महत्व होता है।इस दिन को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। आज सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। महादेव झारखण्डी,गोरखनाथ मंदिर,मुक्तेश्वरनाथ,नागेश्वर धाम मंदिर सहित जिले के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही।

शिवालयों में भक्तों का तांता

भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण माह के पहले और ज्येष्ठ सोमवार के उपलक्ष में आज गोरखपुर के तमाम शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए श्रद्धालु तड़के से ही मंदिर में लंबी-लंबी कतारों में पहुंचना शुरू हो गए थे। जिला भर के प्राचीन शिवालयों में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। तमाम धार्मिक स्थल हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहे।

जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु

शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में डटे रहें। महादेव झारखंडी सहित अन्य प्राचीन शिव मंदिरो में तो तड़के से ही भक्तों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। इस दौरान भगवान शंकर के भक्तों ने हर-हर महादेव के जयकारों से तमाम धार्मिक स्थलों को गुंजायमान रखा।

सोमवार का है विशेष महत्व

ज्योतिर्विद अमित कुमार ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार, सावन मास में सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। सावन मास में भगवान आशुतोष की पूजा का विशेष महत्व है। महीने में जितने भी सोमवार होते हैं शिवजी का व्रत किया जाता है। इस माह में बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए बैरिकेडिंग की गईं। जगह-जगह सुरक्षकर्मी तैनात दिखे।

English summary

Sawan Somwar 2022: Sawan month is considered to be the most auspicious month. Lord Shiva is worshipped during this month and the devotees observe fast on each Monday. As per Drik Panchang, the first Somwar fast is being observed on Krishna Paksha in the month of Shravan i.e., today 18th July, 2022 by the lakhs of devotees of Lord Shiva.Sawan First Somwar Fast :- Today, 18th July, 2022Sawan Somwar 2022 Significance :-Monday is the day, which is dedicated to Lord Shiva and observing fast on Mondays in the month of Sawan is considered to be highly auspicious. The word ‘Somwar’ originates from the Sanskrit word ‘Soma’ means Chandra, the Hindu deity Moon and Lord Shiva wears crescent moon on his forehead that is why Lord Shiva is known as 'Someshwara'.The devotees observe Monday fasts to please Lord Shiva and seek his blessings. This time 4 Mondays will be occured in the month of Shravan. Some devotees observe 'Solah Somwar' (Sixteen Mondays) from the first monday of Shravan and continue it up to 16th Monday.