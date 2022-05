Goa: क्या कांग्रेस फिर टूटेगी ? BJP के 30 MLA वाले दावे से उठे सवाल

Goa

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पणजी, 29 मई: गोवा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी सरकार को अभी कुल 25 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन, पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल जाए तो 25 से 30 करने में देर नहीं लगेगी। पार्टी नेता ये तो नहीं बता रहे हैं कि भाजपा में शामिल होने की मंशा रखने वाले वे विधायक किस पार्टी के हैं, लेकिन अगर राज्य की मौजूदा विधानसभा के गणित को देखें तो यह दावा, बिना कांग्रेस में टूट हुए सच नहीं हो सकता।

English summary

In Goa, the ruling party may try to bring Congress MLAs to the BJP. Speculation increased after the statement of the party leader in contact with 5 to 6 MLAs