Goa Result: गोवा में जीत के बाद भी सरकार बनाने की जल्दबाजी नहीं, क्या सीएम चेहरा बदलने जा रही बीजेपी?

oi-Love Gaur

पणजी, 10 मार्च: पांच राज्यों की चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है। सभी राज्यों से कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है, जबकि पंजाब की जनता ने बड़ा बदलाव करते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का बड़ा मौका दिया है। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भाजपा के गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पणजी में मीडिया को संबोधित, जिससे साफ हो रहा है कि बीजेपी को गोवा में सरकार बनाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गोवा में सीएम चेहरा बदलने जा रही बीजेपी?

गोवा में चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा के गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पणजी में कहा कि अभी भाजपा के 20 उम्मीदवार चुनकर आए हैं। MGP ने पत्र देकर समर्थन दिया है, जिनके 2 उम्मीदवार हमारे साथ आएंगे। इसके साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा भी कुछ लोग हमारे साथ आ सकते हैं। अपने बयान में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हमने 20 सीटें जीती हैं। एमजीपी ने हमें समर्थन पत्र भी दिया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी हमारा समर्थन किया है, तो अब हम 20+3+2 =25 हैं। संभावना है कि हमारे साथ और भी उम्मीदवार जुड़ेंगे। इसलिए हम सरकार बना रहे हैं।

Firstly, Central Parliamentary Board meeting will be held & central observers will be selected. Central observers will come to Goa & legislature party meeting will be held, then we'll go to the Governor to stake claim for govt formation in the state: BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/SqI3XtiETI