क्या BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने गोवा चुनाव की वजह से वापस लिया 'घर वापसी' वाला बयान ? जानिए

Goa

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 28 दिसंबर: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने हिंदू धर्म से ईसाई और मुसलमान बने लोगों की घर वापसी वाला अपना बयान जिस तरह से वापस लिया है, उसको लेकर सियासतदानों में काफी हैरानी है। क्योंकि, बेंगलुरु दक्षिण के पार्टी सांसद की शख्सियत इस तरह की नहीं है। लेकिन, गोवा के पार्टी नेता जो कुछ बोल रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें गोवा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही बयान वापसी को मजबूर होने पड़ा है। क्योंकि, बीजेपी नेतृत्व को शायद लग रहा है कि इस तरह की बातों से प्रदेश में पार्टी को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।

English summary

BJP Yuva Morcha President Tejashwi Surya's retraction of the statement asking for the return of people who have converted is related to Goa elections