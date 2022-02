गोवा में केजरीवाल का नया ऐलान- उम्मीदवारों को शपथ दिला दी है, धोखा दें तो लोग करा सकेंगे FIR

Goa

पणजी। आम आदमी पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा आए। यहां केजरीवाल विधानसभा चुनाव के लिए एक शपथ पत्र सामने लाए। यह शपथ पत्र उनकी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए था, जिस पर उन्होंने प्रत्याशियों से हस्ताक्षर करवाए। गोवा में इस शपथ पत्र में कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद कोई विधायक दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, "किसी भी पार्टी के टिकट से नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं। ये मतदाताओं के साथ धोखा होता है, इसलिए हम आज इस शपथ पत्र साइन कर रहे हैं।"

'काम न करें तो एफआईआर करा सकेगी जनता'

केजरीवाल ने कहा कि, इस शपथ पत्र की कॉपी जनता तक भी पहुंचाई जाएगी। इसमें ये भी लिखा होगा कि अगर जीतने के बाद हम अपनी पार्टी बदलें और काम न करें तो आप हम पर एफआईआर कर सकते हैं।

गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने दौरे में कहा कि, हमारे उम्मीदवारों ने आज एक कानूनी हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं और पार्टी के प्रति वफादार रहने और निर्वाचित होने पर ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया है।'

केजरी बोले, ''वैसे तो हमारे सभी उम्मीदवार ईमानदार हैं, लेकिन मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए इस हलफनामे की जरूरत है कि ये उम्मीदवार ईमानदार हैं। हमारे उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र के हर घर में हस्ताक्षरित हलफनामे की फोटोकॉपी भेजेंगे। ऐसा करके, हम मतदाताओं को हलफनामे की शर्तों का उल्लंघन करने पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ विश्वासघात का मामला दर्ज करने का अधिकार दे रहे हैं।'

