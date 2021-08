Video: आमलेट नहीं ये है फेंटा आमलेट, स्वाद में हिट, दाम भी फिट

Gandhinagar

oi-Sagar Bhardwaj

गांधीनगर, 7 अगस्त। ब्रेड और आमलेट भारत ही नहीं दुनिया के लाखों लोगों द्वारा प्रतिदिन नाश्ते में लिया जाता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोष्टिक भी होती है और बनने में भी काफी सरल है और बेहद कम समय में तैयार भी हो जाती है। आपके आस-पास के तमाम बैचलर लोग जिन्हें खाना बनाने में काफी आलस आता है वह नाश्ते के रूप में ब्रेड आमलेट का ही सेवन करके गुजारा करते हैं। अगर आपको भी आमलेट बेहद पसंद है तो आज हम आपके लिए आमलेट की एक नई रेसेपी लेकर आए हैं, जिसका नाम है 'फेंटा आमलेट'। जी हां, ठीक सुना आपने फेंटा आमलेट। चौंकिए मत फेंटा आमलेट कोई विदेशी रेसेपी नहीं बल्कि गुजरात के सूरत शहर से प्रसिद्ध हुई रेसेपी है। सूरत की एक दुकान पर फेंटा आमलेट धड़ल्ले से बिक रही है। यही नहीं लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं।

English summary

This is not an omelette, it is a Fanta Omelette, a hit in the taste, the price also fits