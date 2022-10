Happy Birthday Rekha: क्या रेखा से पहले मुकेश अग्रवाल की लाइफ में थी कोई और महिला?

Features

oi-Ankur Sharma

रेखा बर्थडे स्पेशल (Rekha Birthday): साल 1978 में आई फिल्म 'घर' का मशहूर गीत 'आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं ' पूरी तरह से बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में से एक रेखा पर फिट बैठता है। अदा, सुंदरता, अदायगी, डांस का कंपलीट पैकेज हैं अभिनेत्री रेखा, जिनके आगे आज की युवा अभिनेत्रियां भी पानी भरती हैं लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक से एक रोल निभाकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली रेखा असल जिंदगी में काफी रहस्यमयी हैं।

English summary

Famous Bollywood Actress Rekha Turns 68 today. she is brilliant Actress but her real life is full of mystery. here is some unknown facts about her husband Mukesh Aggarwal . he was very rich businessman.