National Youth Day 2022: ये हैं स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार जो बदल देंगे आपका जीवन

नई दिल्ली, 07 जनवरी। स्‍वामी विवेकानंद का नाम लेते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है, नई सोच और 'जो कहो वो कर दिखाने' का जज्बा रखने वाले विवेकानंद एक अभूतपूर्व मानव थे। स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी जी के ऊपर उनकी मां का गहरा प्रभाव था इसलिए उनका ध्यान शुरू से आध्यात्म की ओर था।

The birthday of one of the greatest spiritual leaders Swami Vivekananda on January 12 is celebrated as National Youth Day in India. here is Swami Vivekananda quotes, It will change your life.