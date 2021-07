Kargil vijay Diwas: 'दिल मांगे मोर' कहने वाले 'कारगिल शेर बत्रा' का ये था आखिरी खत, जानिए क्या लिखा था?

Features

oi-Ankur Sharma

नई दिल्‍ली, 26 जुलाई। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। कारगिल विजय दिवस पर परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा को भला कौन भूल सकता है। अपनी वीरता, जोश, दिलेरी और नेतृत्व क्षमता से 24 साल की उम्र में ही सबको अपना दीवाना बना देने वाले इस वीर योद्धा को 15 अगस्त 1999 को वीरता के सबसे बड़े पुरस्कार 'परमवीर चक्र' से सम्मानित किया गया था, कारगिल युद्ध की वीरगाथा उनको याद किए बिना अधूरी है।

English summary

Dil Mange More कहने वाले 'कारगिल शेर बत्रा' का ये था आखिरी खत, Kargil war hero Captain Vikram Batra was still celebrating his successful mission in capturing Point 5140, a strategically important mountain peak in the Drass sector,when he wrote last letter to his parents in Himachal Pradesh.