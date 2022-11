Areez Khambatta no more: क्या है 'रसना' का मतलब? लोगों ने क्यों कहा- I Love You Rasna?

Features

oi-Ankur Sharma

Rasna Founder Areez Pirojshaw Khambatta No More: रसना ग्रुप के फाउंडर आरिज पिरोजशाह खंबाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 19 नवंबर को उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, वो 85 वर्ष के थे। हालांकि कंपनी ने उनके निधन की सूचना अब लोगों को दी है। आपको बता दें कि 'रसना' एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक रहा, जिसने बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक को अपना दीवाना बनाया। अस्सी-नंबे के दशक में शायद ही ऐसा कोई घर होगा, जहां रसना नहीं आता हो। गर्मी के दिनों में आम आदमी की राहत बने 'रसना' को पीने के बाद हर किसी के मुंह से केवल यही निकलता था 'I love You Rasna'।

English summary

Areez Pirojshaw Khambatta, the founding chairman of the popular drink Rasna, passed away in Ahmedabad due to a cardiac arrest. Why did people say- I love you Rasna?.