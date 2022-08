Azadi Ka Amrit Mahotsav: 'परमाणु परीक्षण' से 'अग्निपथ' तक, जानिए देश के कुछ बड़े फैसलों के बारे में ..

Features

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 10 अगस्त। देश आजादी का 'अमृत महोत्सव' मना रहा है। देशवासी बड़े ही जोश से आजादी के इस महापर्व को मनाने में जुटे हैं। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर तैयारी हो रही है तो कहीं पर कोई सोशल इवेंट हो रहे हैं। इन 75 सालों में देश में काफी कुछ हुआ, कुछ अच्छे इवेंट हुए तो कभी देश कुछ कष्टों से भी गुजरा। नापाक दुश्मनों की जब भी नजर हमारी ओर पड़ी, हमारे देश के वीरों ने उन आंखों को ही फोड़ दिया। देश प्रगति के पथ पर आगे चल रहा है, आइए आजादी के इस महापर्व पर हम कुछ बड़े फैसलों की बातें करें, जिसने देश और समाज की दिशा और तस्वीर को ही बदल कर रख दिया।

English summary

Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence. here is From 'Nuclear Test' to 'Agneepath', know about some big decisions of the country.