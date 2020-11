अयोध्या में भव्य 'दीपोत्सव' आज, 5.51 लाख दीपों की रोशनी से जगमग होगी रामनगरी

Faizabad

अयोध्या। राम नगरी अयोध्या में आज (13 नवंबर) भव्य दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि लोगों दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी को दीयों, चित्रों और रंगोली से सजाया गया है। तो वहीं, आज शाम को सरयू नदी के 28 घाटों पर एक साथ पांच लाख 50 हजार से अधिक दीपक जलाए जाएंगे। दीयों के जलाए जाने के साथ ही नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड भी बनेगा।

राम की नगरी अयोध्या में यह दीपोत्सव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही राम मंदिर की नींव रखी गई थी। जिसके बाद यह पहला मौका है, जब रामनगरी दिवाली पूरी तरह जगमगा उठी है। संपूर्ण अयोध्या की कल्पना साकार लेती दिख रही है। आज मुख्य दीपोत्सव पर राम की पैड़ी 5.51 लाख दीपों से अयोध्या का वैभव दिखाएगी। तो वहीं, दीपोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में पहला दीप जलाकर करेंगे।

लोगों के लिए वर्चुअल दीपोत्सव की भी सुविधा की गई है और इस ऐतिहासिक जश्न के साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। बता दें कि वर्चुअल दीपोत्सव में आप भी दीप जलाकर रामलला का आशीर्वाद पा सकते हैं। इसके लिए जल्द नई वेबसाइट लांच की जाएगी। दीप जलाने के बाद श्रद्धालुओं को धन्यवाद-पत्र भी दिया जाएगा। बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपोत्सव में वर्चुअली सहभागिता कर रहे हैं।

