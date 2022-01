'सरोगेसी से रेडीमेड बच्चा लेकर माताओं को कैसा लगता है...', लेखिका तसलीमा ने प्रियंका पर साधा निशाना

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 23 जनवरी: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और सिंगर निक जोनस सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बन गए हैं। प्रियंका और निक को सरोगेसी के जरिए एक बेबी गर्ल हुई है। सोशल मीडिया पर इसके बाद से ही सरोगेसी पर लोग अलग-अलग टिप्पणी कर रहे हैं। सरोगेसी पर लेखिका तसलीमा नसरीन ने भी अपनी राय रखी है। लेखिका तसलीमा नसरीन ने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का बिना नाम लिए उनकी आलोचना की है। तसलीमा नसरीन सरोगेसी की प्रक्रिया की आलोचना की और सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली माताओं की भावनाओं पर भी सवाल उठाया है।

'सरोगेसी से रेडीमेड बच्चा मिलने पर माताओं को कैसा लगता है' लेखिका तसलीमा नसरीन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "जब वे सरोगेसी के माध्यम से अपने रेडीमेड बच्चे प्राप्त करती हैं तो उन माताओं को कैसा महसूस होता है? क्या बच्चों को जन्म देने वाली माताओं की तरह उनमें बच्चों के लिए भी वही भावनाएं होती हैं?" लेखिका का ये ट्ववीट प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के अपने बच्चे के बारे में बताने वाले पोस्ट के बाद आया था। भले ही लेखिका ने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का नाम ना लिया हो लेकिन इनका पूरा इशारा इन्ही की ओर है। 'सरोगेसी संभव है क्योंकि गरीब महिलाएं हैं...' लेखिका तसलीमा नसरीन ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा, "सरोगेसी संभव है क्योंकि गरीब महिलाएं हैं। अमीर लोग हमेशा अपने हितों के लिए समाज में गरीबी का अस्तित्व चाहते हैं। अगर आपको एक बच्चे को पालने की बुरी तरह से जरूरत है, तो एक बेघर को गोद लें। बच्चों को आपके गुणों का उत्तराधिकारी होना चाहिए। यह है सिर्फ एक स्वार्थी संकीर्णतावादी अहंकार है।" यूजर्स ने लेखिका को दिया जवाब सोशल मीडिया यूजर्स ने लेखिका तसलीमा नसरीन की टिप्पणी की आलोचना की। सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट किया कि यह व्यक्ति की पसंद है और कई मामलों में लोग चिकित्सकीय कारणों से सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं कई लोगों ने ट्वीट किया कि हम से ये कोई नहीं जानता कि प्रियंका ने सरोगेट मदर बनना क्यों चुना, ऐसे में हमें उनपर इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 12 हफ्ते पहले ही पैदा हो गई प्रियंका की बेटी हालांकि तसलीमा ने प्रियंका चोपड़ा के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्वीट्स प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास द्वारा शनिवार आधी रात को घोषित किए जाने के बाद आए कि वे सरोगेसी के जरिए माता-पिता बन गए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि सेलिब्रिटी जोड़े ने एक बच्ची का स्वागत किया है जो 12 सप्ताह पहले पैदा हुई थी। जानें क्या है सरोगेसी सरोगेसी एक मेडिकल प्रक्रिया है, जिसमें एक महिला के अंडे को एक चिकित्सा प्रक्रिया में एक पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है और फिर भ्रूण को सरोगेट मां के गर्भाशय में लगाया जाता है जो बच्चे को गर्भ में रखती है। ये भी पढ़ें-आखिर प्रियंका चोपड़ा खुद क्यों नहीं हुईं प्रेग्नेंट, सेरोगसी का क्यों लिया सहारा, जानें क्या है बात

How do those mothers feel when they get their readymade babies through surrogacy? Do they have the same feelings for the babies like the mothers who give birth to the babies? — taslima nasreen (@taslimanasreen) January 22, 2022

Surrogacy is possible because there are poor women. Rich people always want the existence of poverty in the society for their own interests. If you badly need to raise a child, adopt a homeless one. Children must inherit your traits---it is just a selfish narcissistic ego. — taslima nasreen (@taslimanasreen) January 22, 2022

Story first published: Sunday, January 23, 2022, 9:31 [IST]