Akshay Kumar: दर्शकों के बीच ढीली हो रही अक्षय कुमार की फिल्मों की पकड़, ढलती उम्र का घटता जादू है वजह?

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 जून: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार फैंस के दिलों पर राज करते हैं। एक्टर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन अब दर्शकों के बीच एक्टर की फिल्मों का जादू कम होता नजर आ रहा है। एक्टर की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पृथ्वीराज बीते कुछ सालों में अक्षय की लगातार तीसरी ऐसी फिल्म है, जो दर्शकों के दिलों को जीतने में नाकामयाब रही। इससे पहले अक्षय की फिल्म 'बच्चन पांडे' और 'बेलबॉटम' भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शक नहीं जुटा सकी थी। ऐसे में साफ है कि दर्शकों के बीच अक्षय की फिल्म पहले की तरह अब कोई कमाल नहीं दिखा पा रही हैं।

Akshay Kumar's films are no longer seen doing anything amazing at the box office. Is it because of diminishing magic of aging, or the decreasing interest of the audience from his solo films?