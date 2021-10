जब बोले शाहरुख- ' इन तीन वजहों से मैं कभी भी अमिताभ नहीं बन सकता' , क्या था Big B का रिएक्शन?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 11 अक्टूबर। आज महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, इस खास मौके पर उनके फैंस और बॉलीवुड के लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। यही नहीं इस मौके पर अमिताभ के कई पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं,ऐसा ही एक वीडियो केबीसी का वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड के बादशाह खान यानी कि शाहरुख फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ फिल्म 'जब तक है जान' के प्रमोशन के लिए शो में आए थे। इस दौरान शाहरुख ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर अमिताभ मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए थे।

English summary

When Shah Rukh said - 'I can never become Amitabh Bachcahn because of these three reasons', Old KBC Video Viral on social media on Amitabh Bachchan's Birthday. Here is Video, Please have a look.